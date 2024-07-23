Спрос на учителей в Новосибирской области вырос летом в два раза

В Новосибирской области с мая по июля 2024 года спрос на педагогов вырос в 2 раза (+104%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли эксперты онлайн-платформы по поиску работы и работников hh.ru, проанализировали спрос на представителей этой профессии в региона.
Так, за три месяца в области было открыто более 150 вакансий для учителей, включая онлайн-школы. При этом 16% из них предлагают удалённую работу, ещё 17% — частичную занятость.
Что касается диапазона зарплат, что педагоги могут рассчитывать на жалование от 40 до 70,5 тыс. рублей в месяц. Максимальный уровень предлагаемой заработной платы — от 80 тыс. рублей на руки — был указан в вакансиях учителя физики и педагога-психолога. При этом медиана предлагаемой зарплаты в Новосибирской области находится на уровне 63 587 рублей..
В июня в сфере «Наука и образование» в регионе наблюдался нормальный баланс спроса и предложения — 4 резюме на одну вакансию. В то время как, в целом на рынке труда в области сейчас 2,9 резюме на вакансию, т.е. уровень дефицита кадров существенно выше..
Кроме того, отмечают в пресс-службе hh.ru, по итогам проведённого в 2023 году опроса профессии преподавателя и учителя вошли в топ-15 престижных, по оценке работающих россиян.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что продажники, продавцы и водители стали самыми нужными профессиями в Новосибирске.