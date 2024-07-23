Спрос на учителей в Новосибирской области вырос летом в два раза

Что касается диапазона зарплат, что педагоги могут рассчитывать на жалование от 40 до 70,5 тыс. рублей в месяц. Максимальный уровень предлагаемой заработной платы — от 80 тыс. рублей на руки — был указан в вакансиях учителя физики и педагога-психолога. При этом медиана предлагаемой зарплаты в Новосибирской области находится на уровне 63 587 рублей..