Хабаровские бизнесмены могут получить субсидии от правительства

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Предприниматели могут получить субсидии на различные цели: открытие нового бизнеса, оплату электроэнергии, расширение производства и поставку продукции за пределы региона, приобретение оборудования или поддержку социальных предприятий. Размер субсидии варьируется от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости от цели.
Кроме того, с 2024 года самозанятые граждане смогут получить до 50 тысяч рублей на открытие своего дела. Всего на эти цели будет выделено 12,5 миллиона рублей.
Информацию о доступных мерах поддержки бизнеса от муниципалитета можно найти на официальном сайте администрации города в разделе «Бизнесу». Чтобы задать вопросы или уточнить детали, можно обратиться по номеру