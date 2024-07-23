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Хабаровские бизнесмены могут получить субсидии от правительства

В Хабаровске действует программа поддержки бизнеса, предоставляемая муниципалитетом.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Предприниматели могут получить субсидии на различные цели: открытие нового бизнеса, оплату электроэнергии, расширение производства и поставку продукции за пределы региона, приобретение оборудования или поддержку социальных предприятий. Размер субсидии варьируется от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости от цели.

Кроме того, с 2024 года самозанятые граждане смогут получить до 50 тысяч рублей на открытие своего дела. Всего на эти цели будет выделено 12,5 миллиона рублей.

Информацию о доступных мерах поддержки бизнеса от муниципалитета можно найти на официальном сайте администрации города в разделе «Бизнесу». Чтобы задать вопросы или уточнить детали, можно обратиться по номеру 8 (4212) 41−94−99 и 40−91−16.

экономика