В Прикамье до конца года отремонтируют федеральные и региональные автотрассы

Работы будет проводит предприятие «Газпромнефть — Дорожное строительство», которое уже несколько лет производит асфальтобетонную смесь в регионе. В производстве используются полимерно-битумные вяжущие материалы, повышающие устойчивость к образованию колеи.
Генеральный директор предприятия Михаил Поздняков отметил, что с этого года предприятие становится полноправным участником дорожно-строительной отрасли региона. За качеством производимых компонентов будут следить специалисты научно-исследовательского центра битумных материалов «Газпром нефти». В строительстве автодорог будет задействована собственная дорожная техника.