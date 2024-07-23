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В Прикамье до конца года отремонтируют федеральные и региональные автотрассы

ПЕРМЬ, 23 июля, ФедералПресс. В Пермском крае до конца сезона планируют обустроить 150 километров автотрасс общего пользования. Как передает «ФедералПресс», среди них — федеральные трассы М-7 «Волга» и Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также региональные автодороги Пермь — Березники и Большая Соснова — Частые.

Работы будет проводит предприятие «Газпромнефть — Дорожное строительство», которое уже несколько лет производит асфальтобетонную смесь в регионе. В производстве используются полимерно-битумные вяжущие материалы, повышающие устойчивость к образованию колеи.

Генеральный директор предприятия Михаил Поздняков отметил, что с этого года предприятие становится полноправным участником дорожно-строительной отрасли региона. За качеством производимых компонентов будут следить специалисты научно-исследовательского центра битумных материалов «Газпром нефти». В строительстве автодорог будет задействована собственная дорожная техника.