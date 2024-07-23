В Прикамье до конца года отремонтируют федеральные и региональные автотрассы

ПЕРМЬ, 23 июля, ФедералПресс. В Пермском крае до конца сезона планируют обустроить 150 километров автотрасс общего пользования. Как передает «ФедералПресс», среди них — федеральные трассы М-7 «Волга» и Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также региональные автодороги Пермь — Березники и Большая Соснова — Частые.