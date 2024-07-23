В Перми объем госдолга увеличился до 26,9 миллиардов рублей

Аналитики подвели промежуточные итоги экономических показателей в крае. По статистике первого полугодия 2024 года объем государственного долга Пермского края составил 26,9 миллиардов рублей. В прошлом году этот показатель был 20,8 миллиардов рублей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Пермского края.
По данным ведомства, в структуре государственного долга вся задолженность — это кредиты из федерального бюджета.
«За первые шесть месяцев 2024 года поступления в краевой бюджет составили 110,8 миллиардов рублей, что 52,8% от годового плана. Основной объем поступлений в структуре доходов составили налоговые и неналоговые доходы (94,1 миллиарда рублей). Более 60% налоговых и неналоговых доходов составили поступления по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц. Расходы краевого бюджета исполнены в объеме 104,5 миллиардов рублей, что составляет 41,1% от плановых значений» — прокомментировали в краевом минфине.
Ранее «Комсомолка» приводила статистку по налоговым преступлениям, в Пермском крае за 1,5 года завели 37 уголовных дел в сфере экономических правонарушений. Чаще всего жители региона предпринимали попытки сокрытия денежных средств или имущества.