В Перми объем госдолга увеличился до 26,9 миллиардов рублей

«За первые шесть месяцев 2024 года поступления в краевой бюджет составили 110,8 миллиардов рублей, что 52,8% от годового плана. Основной объем поступлений в структуре доходов составили налоговые и неналоговые доходы (94,1 миллиарда рублей). Более 60% налоговых и неналоговых доходов составили поступления по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц. Расходы краевого бюджета исполнены в объеме 104,5 миллиардов рублей, что составляет 41,1% от плановых значений» — прокомментировали в краевом минфине.