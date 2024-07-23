Казахстан сократил посевы риса, пшеницы и хлопка

«По итогам проведенной работы по снижению площадей водоемких культур индикаторы по рису не достигнуты в Алматинской и Жетысуской областях. По хлопчатнику план выполнен полностью, сокращено 16 тыс. га. По социально-значимой культуре как сахарная свекла план по республике не выполнен на 10,4%. В частности, в Алматинской области план выполнен только на 50%, в Жамбылской — на 74%», — указал Айдарбек Сапаров.