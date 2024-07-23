Казахстан сократил посевы риса, пшеницы и хлопка

По словам главы МСХ, с начала года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,4% и составил 1,6 трлн тенге.
«В текущем году общая посевная площадь составила 23,8 млн га. В соответствие с поручением главы государства, планы по диверсификации посевных площадей на текущий год, в целом, по республике достигнуты. Площадь пшеницы сокращена на 450,3 тыс. га, в тоже время площадь масличных увеличена на 608 тыс. га, сахарной свеклы — на 9,4 тыс. га. Снижена площадь водоемких культур: риса — на 6,9 тыс. га, хлопчатника — на 16 тыс. га», — заявил Айдарбек Сапаров.
Он уточнил, что по сокращению площадей монокультуры — пшеницы республиканский показатель перевыполнен на 4,7%: сокращено на 450,3 тыс. га вместо 430 тыс. га.
«По итогам проведенной работы по снижению площадей водоемких культур индикаторы по рису не достигнуты в Алматинской и Жетысуской областях. По хлопчатнику план выполнен полностью, сокращено 16 тыс. га. По социально-значимой культуре как сахарная свекла план по республике не выполнен на 10,4%. В частности, в Алматинской области план выполнен только на 50%, в Жамбылской — на 74%», — указал Айдарбек Сапаров.