Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нафтогаз Украины» обеспокоился ударами по газохранилищам

Удары Вооруженных сил (ВС) России по хранилищам газа на западе Украины вызывают «определенное беспокойство».

Источник: Reuters

Об этом в комментарии Reuters заявил глава украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Чернышов обеспокоился ударами ВС России по подземным газохранилищам на западе страны. По его информации, с марта было проведено не менее семи подобных атак.

«Мы пережили несколько серий атак и удары еще продолжаются», — заявил гендиректор компании. Он указал на неудовлетворительное состояние ПВО Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы. Он добавил, что властям Украины необходимо признаться населению.