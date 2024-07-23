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Доллар и евро пошли вверх: Узнали что будет с валютой в Молдове во вторник 23 июля

Национальный банк Молдовы установил курс валют на 23 июля.

— Доллар подорожает на 4 бана и будет стоить сегодня 17,72.

— У евро плюс 6 банов. Его цена во вторник составит 19,30.

— Румынский лей будет стоить 3 лея 88 банов.

— Украинская гривна и российский рубль — 42 и 20 банов соответственно.

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