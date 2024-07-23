Доллар и евро пошли вверх: Узнали что будет с валютой в Молдове во вторник 23 июля

— Доллар подорожает на 4 бана и будет стоить сегодня 17,72.
— У евро плюс 6 банов. Его цена во вторник составит 19,30.
— Румынский лей будет стоить 3 лея 88 банов.
— Украинская гривна и российский рубль — 42 и 20 банов соответственно.
Национальный банк Молдовы установил курс валют на 23 июля.
— Доллар подорожает на 4 бана и будет стоить сегодня 17,72.
— У евро плюс 6 банов. Его цена во вторник составит 19,30.
— Румынский лей будет стоить 3 лея 88 банов.
— Украинская гривна и российский рубль — 42 и 20 банов соответственно.