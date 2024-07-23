В Беларуси с учетом рапса намолотили около 3,5 млн тонн зерна

В Беларуси на 23 июля намолочено зерна с учетом рапса 3,492 млн т, из них — 2,563 млн т зерновых и зернобобовых культур, 929 тыс. т озимого рапса. Гомельская и Брестская области уже завершили уборку озимого рапса. В общую копилку зерна с учетом рапса Брестская область намолотила 946,6 тыс. т, Минская — 835,5 тыс. т, Гродненская — 813,2 тыс. т, Гомельская — 396,1 тыс. т, Могилевская — 322 тыс. т, Витебская — 178,5 тыс. т.



Продолжается уборка таких культур, как яровой ячмень — 67% от плана, озимая рожь — 44%, пшеница — 27,5%, тритикале — 22%, зернобобовые — 18,2%, овес — 14,4%. Уборка озимого ячменя завершена.



Параллельно с уборкой идет теребление льна. Вытереблено 23,8 тыс. га (53,2% подлежащих уборке площадей).



Соломы после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур убрано на 43,9% к скошенным площадям. Наряду с уборкой урожая продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Всего заготовлено 3,306 млн т кормовых единиц (33,7% к плану).



Поставлена задача перед аграриями максимально заготовить и внести органические удобрения в летне-осенний период. Всего на поля под сев озимых культур вывезено 11,7 млн т (88,7% к заготовленному) органический удобрений, внесено 2,02 млн т (15,3% к заготовленному).