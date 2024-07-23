Подработка для студентов: какие вакансии предлагают работодатели в Хабаровске

Согласно опросу, 54 процента молодых людей подрабатывают не по своей специальности, а 17 процентов стараются найти подработку по профилю. При этом 80 процентов респондентов от 18 до 25 лет считают, что подработка важна для приобретения жизненных и профессиональных навыков.