Подработка для студентов: какие вакансии предлагают работодатели в Хабаровске

Большинство студентов вузов и колледжей подрабатывают во время летних каникул или параллельно с учебой. Эксперты рассказали, на какие вакансии их приглашают. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
79 процентов молодых людей от 18 до 25 лет на Дальнем Востоке имеют опыт подработки. Из них 18 процентов имеют постоянный источник дополнительного дохода, а 28 процентов находят подработку на время каникул, праздников и отпусков.
Согласно опросу, 54 процента молодых людей подрабатывают не по своей специальности, а 17 процентов стараются найти подработку по профилю. При этом 80 процентов респондентов от 18 до 25 лет считают, что подработка важна для приобретения жизненных и профессиональных навыков.
Работодатели активно привлекают молодежь на рынок труда. Это связано с популярностью тренда на расширение границ найма. Согласно данным аналитиков Авито, в Хабаровском крае за первое полугодие число вакансий для кандидатов без опыта и студентов увеличилось на 94 процента по сравнению с прошлым годом. Компании приглашают начинающих сотрудников, чтобы эффективнее закрывать вакансии и готовить специалистов с нужными компетенциями.
Молодежи проще всего найти подработку на позициях без опыта: продавцы, кассиры, работники общепита, логистики и индустрии гостеприимства, где обучение занимает один-два дня. Часто выплаты производятся ежедневно или еженедельно, например, продавцу-консультанту магазина товаров для дома. Также доступны вакансии официантов, курьеров, операторов аттракционов и аниматоров.
Студенты могут найти частичную занятость по своим интересам или будущей профессии. Например, будущих педагогов охотно возьмут ассистентами в городские лагеря при ИТ-клубах. Компании ищут людей, которые могут поделиться знаниями в языках, дизайне, ИТ и творчестве. Также можно освоить прикладные профессии, например, стать помощником плотника и получить необходимые навыки.