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Где в регионах белорусы больше всего потратили на покупку жилья во II квартале

В первом полугодии в регионах больше всего денег белорусы потратили денег на покупку жилья в Гродно — $34,2 млн, а меньше всего траты на недвижимость были в Могилеве — $18,3 млн. Об этом сообщает Национальное кадастровое агентство.

Источник: РИА "Новости"

Рекордные показатели по количеству сделок с квартирами в январе — июне отмечены во всех областных центрах. При этом везде в регионах I квартал был успешнее следующего.

В II квартале новый рекорд по количеству сделок установлен в Могилеве, где было заключено 507 сделок. А вот в Витебске, Гомеле и Гродно в апреле — июне было совершено меньше сделок, чем в предыдущем квартале, в Бресте — больше, но на уровне среднеквартального значения за прошлый год.

Количеством сделок выгодно отличается Гродно, где в I квартале зарегистрировано 933 сделки, а в II квартале — еще 817. В этом городе высока активность на рынке новостроек, отмечают аналитики НАК.

Во всех областных центрах в II квартале средняя цена квадратного метра выросла на $10−30, т. е. на 1−4% к I кварталу.

За год квадратный метр жилья больше всего подорожал в Витебске — на 13%, в Гомеле рост составил 11%, в Бресте — 10%, в Могилеве — 9%, в Гродно — 4%.

недвижимость