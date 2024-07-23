Где в регионах белорусы больше всего потратили на покупку жилья во II квартале

Рекордные показатели по количеству сделок с квартирами в январе — июне отмечены во всех областных центрах. При этом везде в регионах I квартал был успешнее следующего.
В II квартале новый рекорд по количеству сделок установлен в Могилеве, где было заключено 507 сделок. А вот в Витебске, Гомеле и Гродно в апреле — июне было совершено меньше сделок, чем в предыдущем квартале, в Бресте — больше, но на уровне среднеквартального значения за прошлый год.
Количеством сделок выгодно отличается Гродно, где в I квартале зарегистрировано 933 сделки, а в II квартале — еще 817. В этом городе высока активность на рынке новостроек, отмечают аналитики НАК.
Во всех областных центрах в II квартале средняя цена квадратного метра выросла на $10−30, т. е. на 1−4% к I кварталу.
За год квадратный метр жилья больше всего подорожал в Витебске — на 13%, в Гомеле рост составил 11%, в Бресте — 10%, в Могилеве — 9%, в Гродно — 4%.