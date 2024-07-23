Где в регионах белорусы больше всего потратили на покупку жилья во II квартале

В II квартале новый рекорд по количеству сделок установлен в Могилеве, где было заключено 507 сделок. А вот в Витебске, Гомеле и Гродно в апреле — июне было совершено меньше сделок, чем в предыдущем квартале, в Бресте — больше, но на уровне среднеквартального значения за прошлый год.