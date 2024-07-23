В Новосибирске еженедельно дорожает бензин: на ряде АЗС 92-й уже по 52 рубля

На новосибирских АЗС в июле литр бензина АИ-92 подорожал в среднем на 1 рубль. Ценники на заправках разных брендов существенно отличаются, но динамика у всех примерно одинакова.
Еженедельно топливо в рознице дорожает на 40−50 копеек. В Новосибирске есть заправки, на которой самый ходовой 92-й бензин стоит уже более 52 рублей. Цены на топливо в регионе увеличиваются с начала года. Автовладельцы практически смирились с ростом цен, и никак не отреагировали преодоление психологический отметки «50 ₽/л», которое произошло в июне. Владельцы АЗС называют происходящее неизбежным и напоминают, что Новосибирская область остается регионом с одними из самых низких цен на бензин и дизель.
«Все видят, что идет рост цен на товарно-сырьевой бирже. Особенно дорожает 95-й бензин. Закупочные цены увеличиваются, и заправки тоже вынуждены переписывать ценники. Никто не хочет работать себе в убыток. Но тут надо понимать, что если цены в оптовом сегменте формируют, скажем так, по рыночным законам, то в рознице ситуация иная. На АЗС цена может подняться на уровень официальной инфляции. Выше — нет. Сейчас до этого уровня остается совсем немного», — сообщил BFM-Новосибирск совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев.
По данным Новосибирскстата, на 13 июля средние цены на топливо на новосибирских АЗС выглядят так: дизель — 68,25 ₽/л, бензин АИ-92 — 51,18 ₽/л, бензин АИ-95 — 54,93 ₽/л, бензин АИ-98 — 69,81 ₽/л.