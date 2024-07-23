В Новосибирске еженедельно дорожает бензин: на ряде АЗС 92-й уже по 52 рубля

«Все видят, что идет рост цен на товарно-сырьевой бирже. Особенно дорожает 95-й бензин. Закупочные цены увеличиваются, и заправки тоже вынуждены переписывать ценники. Никто не хочет работать себе в убыток. Но тут надо понимать, что если цены в оптовом сегменте формируют, скажем так, по рыночным законам, то в рознице ситуация иная. На АЗС цена может подняться на уровень официальной инфляции. Выше — нет. Сейчас до этого уровня остается совсем немного», — сообщил BFM-Новосибирск совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев.