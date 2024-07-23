Стало известно, кто планирует застроить ул. Шоссейную высотками

Напомним, в настоящее время проходят общественные обсуждения по этому вопросу. Перечень информационных материалов к проекту решения будет представлен на экспозиции в холле первого этажа департамента градостроительства (ул. Галактионовская, д. 132). Экспозиция будет открыта с 23 по 30 июля включительно. За это время участники обсуждений смогут внести свои предложения и замечания по проекту.