В Красноярске приводят в порядок 10 скверов, парков и набережных

На набережной Качи отреставрировали крыши беседок. По желаю горожан кованые беседки на левом берегу сохранят. Большой объем работ с покрытиями коснётся дорожек на набережной. На участках, где заканчивают работы с асфальтом, тут же высаживают газоны, траву проращивают под укрывным материалом.