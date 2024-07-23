В Красноярске приводят в порядок 10 скверов, парков и набережных

В этом году в Красноярске приводят в порядок 10 парков, скверов и набережных. Все работы завершат к концу лета.
Отметим, что полностью закончены работы в сквере на месте бывшего Казачьего рынка в Советском районе. В сквере появилась многофункциональная спортивная площадка. Её уже открыли для жителей.
Почти завершилось и благоустройство набережной озёр в мкр. Пашенный. Там появились новые тропинки для прогулок, балконы, сейчас устанавливают опоры нового освещения. Рабочие завезли шезлонги, барные стойки, стулья и детские качалки в виде уточек.
Уточки, тренажёры, детские качалки, экскаватор и другое оборудование сделают и на набережной Бугача в Железнодорожном районе. Там тоже уже обозначены новые прогулочные тропы и дорожки, идёт укладка покрытий, устанавливают опоры освещения.
На набережной Качи отреставрировали крыши беседок. По желаю горожан кованые беседки на левом берегу сохранят. Большой объем работ с покрытиями коснётся дорожек на набережной. На участках, где заканчивают работы с асфальтом, тут же высаживают газоны, траву проращивают под укрывным материалом.
В сквере «Каменный городок» на ул. Щорса устанавливают сцену. Также продолжают обновлять символы сквера — каменные башни. С них сняли старую опасную облицовку и сейчас штукатурят, чтобы покрасить в яркие цвета.
В сквере в мкр. Ветлужанка формируют скалодром и холмы из геопластики. Появились новые дорожки, освещение, установлено видеонаблюдение. Сейчас в сквере активно высаживают деревья, кустарники и газоны.
На променаде вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» устанавливают скамейки и урны. Рабочие укладывают брусчатку и высаживают газон.
В сквере Молодёжный (Пограничников) на перекрестке ул. Воронова и пр. Металлургов завершается укладка брусчатки и установка малых архитектурных форм. Также привезут необычные скамейки, напоминающие очертания государственной границы, их установят чуть позже. Остальной объём работ в сквере почти закончен.
Самый большой объём работ надо сделать на набережной р. Енисей в Ленинском районе. Выполнение работ осложнялось из-за наличия подземных коммуникаций. Вдоль набережной обустраивают экотропу, завезли элементы площадки с мельницей.
В парке «Сибсталь» уже установили детскую игровую площадку, обустроили дорожки. Сейчас рабочие монтируют ограждения футбольного поля, засеивают газон, устанавливают скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. Начата работа по дополнительному устройству тротуаров, сообщает городская администрация.