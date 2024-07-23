На ремонт Октябрьского моста в Новосибирске не хватает рабочей силы

Об этом он сообщил 23 июля на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска.
Начальник департамента сообщил, что уже завтра (24 июля) подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя. К следующему понедельнику, согласно графику, эти работы должны быть завершены.
«Пока вопрос у нас есть только к наличию рабочей силы», — отметил Иосиф Кодалаев.
Напомним, что администрация Новосибирска намерена расторгнуть договор о реконструкции Октябрьского моста с подрядной организацией «СпецТрансСтрой». Начальник департамента утверждает, что в компании сейчас дефицит рабочей силы.