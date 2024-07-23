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На ремонт Октябрьского моста в Новосибирске не хватает рабочей силы

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев сообщил, что ремонт Октябрьского моста завершен на 59%.

Об этом он сообщил 23 июля на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска.

Начальник департамента сообщил, что уже завтра (24 июля) подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя. К следующему понедельнику, согласно графику, эти работы должны быть завершены.

«Пока вопрос у нас есть только к наличию рабочей силы», — отметил Иосиф Кодалаев.

Напомним, что администрация Новосибирска намерена расторгнуть договор о реконструкции Октябрьского моста с подрядной организацией «СпецТрансСтрой». Начальник департамента утверждает, что в компании сейчас дефицит рабочей силы.

ЖКХ