Стало известно, каких специалистов не хватает в Нижегородской области

Дворники и кассиры возглавили рейтинг дефицитных специалистов в Нижегородской области в июле. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса hh.ru.
На одну открытую вакансию для дворников и кассиров приходится 0,6 резюме.
Меньше одного резюме на вакансию приходится и среди администраторов магазинов, врачей, поваров, токарей и автомехаников.
Также наблюдается дефицит сварщиков, фармацевтов, слесарей, директоров, маляров, медсестер, товароведов, монтажников, специалистов по взысканию задолженностей, портных, главврачей, мерчандайзеров, операторов call-центра, агентов по недвижимости, электромонтажников, кладовщиков, разнорабочих и торговых представителей.
При этом рабочему персоналу при найме предлагают зарплату на 18 тысяч рублей выше средней. В частности, в одной из самых дефицитных сфер, розничной торговле, предлагаемый доход на 14 тысяч рублей ниже среднерыночного, хотя за последний год зарплаты в рознице выросли на 25%.
Отмечается, что острее всего дефицит рабочих рук ощущается в сферах розничной торговли, медицины, персонала, продаж, автомобильного бизнеса, сервисного обслуживания, строительства, недвижимости, сельского хозяйства, транспорта, туризма, финансов, добычи сырья и управления персоналом.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 10% нижегородцев не доверяют вакансиям со слишком высокой зарплатой.