Стало известно, каких специалистов не хватает в Нижегородской области

При этом рабочему персоналу при найме предлагают зарплату на 18 тысяч рублей выше средней. В частности, в одной из самых дефицитных сфер, розничной торговле, предлагаемый доход на 14 тысяч рублей ниже среднерыночного, хотя за последний год зарплаты в рознице выросли на 25%.