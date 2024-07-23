В Красноярске появится огромный микрорайон «Плодово-Ягодный»

Утвержден проект планировки нового красноярского микрорайона — «Плодово-Ягодный». Он разместится на территории бывшей плодово-ягодной станции в Октябрьском районе и займет участок около 160 гектаров, который свободен от застройки. Об этом «КП»-Красноярск сообщили в администрации города.
Предполагается, что в новом микрорайоне поселится около 30 тысяч человек. Известно, что одновременно со строительством жилых домов будет создаваться социальная инфраструктура. В нем должно появиться девять детских садов, три школы, рассчитанная на 600 посещений в смену поликлиника, три библиотеки, многофункциональный центр, парковки, автостоянки и гаражи.