В Красноярске появится огромный микрорайон «Плодово-Ягодный»

Предполагается, что в новом микрорайоне поселится около 30 тысяч человек. Известно, что одновременно со строительством жилых домов будет создаваться социальная инфраструктура. В нем должно появиться девять детских садов, три школы, рассчитанная на 600 посещений в смену поликлиника, три библиотеки, многофункциональный центр, парковки, автостоянки и гаражи.