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В Волгоградской области появились новые управляющие организации

В Волгоградской области образовались две новые управляющие компании.

Право работать в сфере управления жилым фондом на территории региона получили еще две организации.

Как сообщает администрация Волгоградской области, соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания лицензионной комиссии.

Две новые управляющие компании приступят к работе сразу после внесения сведений в реестр лицензий. Всего в Волгоградской области зарегистрированы 223 организации, имеющие право работать на рынке. В том числе 16 получили лицензию с начала текущего года.

Решение о получении лицензии компанией принимают члены лицензионной комиссии после оценки соискателя на соответствие его лицензионным требованиям. В Волгоградской области продолжается работа по формированию рынка добросовестных УК.

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