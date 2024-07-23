В Волгоградской области появились новые управляющие организации

Право работать в сфере управления жилым фондом на территории региона получили еще две организации.
Как сообщает администрация Волгоградской области, соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания лицензионной комиссии.
Две новые управляющие компании приступят к работе сразу после внесения сведений в реестр лицензий. Всего в Волгоградской области зарегистрированы 223 организации, имеющие право работать на рынке. В том числе 16 получили лицензию с начала текущего года.
Решение о получении лицензии компанией принимают члены лицензионной комиссии после оценки соискателя на соответствие его лицензионным требованиям. В Волгоградской области продолжается работа по формированию рынка добросовестных УК.