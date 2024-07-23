Названы мосты Омска, которые закроют на ремонт после Комсомольского и 60 лет ВЛКСМ

По словам Михаила Сизова, составлен перечень объектов, нуждающихся сейчас либо в перспективе в капремонте или реконструкции. Согласно документу, уже проведены работы по ремонту Юбилейного и Ленинградского мостов. В 2024-м определят и подрядчика по капремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ. Разработана документация на Комсомольский мост.
«Если смотреть на среднесрочную перспективу, то это Октябрьский мост, он же Горбатый, если на долгосрочную, то там уже идут путепроводы — у СибАДИ, по ул. Лизы Чайкиной и другие», — цитирует главу депстроя пресс-центр администрации Омска.
Напомним, в настоящее время в Омске идет подготовка к капитальному ремонту Комсомольского моста в центре города, а также моста 60 лет ВЛКСМ, что у Телецентра. Ранее о подробностях ремонта и перекрытия Комсомольского моста рассказывал мэр Омска Сергей Шелест.