Названы мосты Омска, которые закроют на ремонт после Комсомольского и 60 лет ВЛКСМ

«Если смотреть на среднесрочную перспективу, то это Октябрьский мост, он же Горбатый, если на долгосрочную, то там уже идут путепроводы — у СибАДИ, по ул. Лизы Чайкиной и другие», — цитирует главу депстроя пресс-центр администрации Омска.