К казахстанцам обратились из Нацбанка с важной информацией

«В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру “1477”.