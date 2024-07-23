В Екатеринбурге более двух тысяч строителей остались без зарплат

Общий долг компании перед сотрудниками за первую половину июня составил более 80,4 млн рублей. Прокуратура возбудила в отношении организации административное дело, по результатам которого компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Кроме того, прокуратура Железнодорожного района внесла представление гендиректору организации. По результатам его рассмотрения задолженность перед сотрудниками была полностью погашена.
Ранее сообщалось, что порядка 40% жителей УрФО сталкиваются с нарушениями трудовых прав. Самой частой проблемой у сотрудников является несоблюдение режима труда и отдыха. Представители сфер строительства, продаж, а также науки и образования сталкиваются с нарушениями чаще остальных.