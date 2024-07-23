В Екатеринбурге более двух тысяч строителей остались без зарплат

Ранее сообщалось, что порядка 40% жителей УрФО сталкиваются с нарушениями трудовых прав. Самой частой проблемой у сотрудников является несоблюдение режима труда и отдыха. Представители сфер строительства, продаж, а также науки и образования сталкиваются с нарушениями чаще остальных.