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Группа S7 в Новосибирске сообщила о слиянии трех компаний

О слиянии трех компаний сообщили в S7.

Источник: Сиб.фм

Как сообщил портал РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу S7 Group, с 10 июля 2024 года произошло слияние трех дочерних организаций: ЗАО «Группа компаний С7», ООО «С7 Информационные технологии» и ООО «Инвест Финанс».

По информации выписки из ЕГРЮЛ, после завершения реорганизации компании «С7 Информационные технологии» и «Инвест Финанс» прекратят свою деятельность, в то время как «Группа компаний С7» продолжит функционировать. Реорганизация обусловлена внутренними процессами холдинга, направленными на повышение общей эффективности работы.

Напомним, что прокуратура начала проверку после отказа систем электронной регистрации пассажиров S7 в Новосибирске.