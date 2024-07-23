Группа S7 в Новосибирске сообщила о слиянии трех компаний

Как сообщил портал РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу S7 Group, с 10 июля 2024 года произошло слияние трех дочерних организаций: ЗАО «Группа компаний С7», ООО «С7 Информационные технологии» и ООО «Инвест Финанс».
По информации выписки из ЕГРЮЛ, после завершения реорганизации компании «С7 Информационные технологии» и «Инвест Финанс» прекратят свою деятельность, в то время как «Группа компаний С7» продолжит функционировать. Реорганизация обусловлена внутренними процессами холдинга, направленными на повышение общей эффективности работы.
Напомним, что прокуратура начала проверку после отказа систем электронной регистрации пассажиров S7 в Новосибирске.