Группа S7 в Новосибирске сообщила о слиянии трех компаний

По информации выписки из ЕГРЮЛ, после завершения реорганизации компании «С7 Информационные технологии» и «Инвест Финанс» прекратят свою деятельность, в то время как «Группа компаний С7» продолжит функционировать. Реорганизация обусловлена внутренними процессами холдинга, направленными на повышение общей эффективности работы.