Самара получит на трамваи 6 млрд рублей до 2026 года

Напомним, врио губернатора Вячеслав Федорищев ранее обозначал проблему с общественным транспортом в Самаре как одну из приоритетных. В начале июня он после поездки на трамвае и общения с жителями поручил главе регионального минтранса подготовить программу развития общественного транспорта. Позже глава региона озвучил планы обновлять ежегодно по 30−50 трамваев.