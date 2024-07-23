В Перми строят крупнейший в России онкологический центр

В Перми началось строительство будущего здания крупнейшего в России онкологического центра. Он станет частью медицинского кластера, где уже расположены «Город сердца» и перинатальный центр.
По оснащению новый онкоцентр станет одним из ведущих в стране и встанет в один ряд с федеральными учреждениями, подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Сейчас в России функционирует только три аналогичных центра: в Москве и Санкт-Петербурге. Пермь станет еще одной территорией, где жители региона смогут получать доступную высокотехнологичную помощь.
Центр полного цикла.
Строительство центра ведется благодаря концессионному соглашению правительства Пермского края с группой компаний «МедИнвестГрупп». В проекте предусмотрен стационар на 550 мест, в том числе 10 «горячих коек» — это специальные блоки, где пациентов лечат с помощью радиоактивных препаратов. Пока такую методику применяют только в двух столичных клиниках.
Учреждение сможет принимать более 14 тысяч пациентов в год.
Как отмечает медицинский директор группы компаний «МедИнвестГрупп» Алексей Кузьмин, уникальность центра полного цикла будет заключаться в его мультидисциплинарности:
— Персонифицированное и индивидуальное лечение пациентов будет проходить намного эффективнее, поскольку специалистам предоставят весь возможный функционал и все необходимое оборудование для качественного обследования и лечения.
Предполагается, что учреждение оборудуют новейшими аппаратами: это шесть линейных ускорителей, позитронно-эмиссионная КТ, однофотонная эмиссионная компьютерная томография и система брахитерапии. Качественную диагностику обеспечат три КТ, два МРТ и маммограф.
Еще один важный вопрос — кадры. По инициативе «МиГ» объявлен грантовый конкурс для ординаторов, у которых есть возможность пройти бесплатное обучение и получить место в будущем центре.
Собирается команда профессионалов.
— Учреждение будет своеобразной точкой опоры для краевой системы здравоохранения, — уверен первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев. — Он станет базой для формирования нового сообщества высококвалифицированных кадров и, несомненно, укрепит персонал действующего онкодиспансера. Мы ожидаем, что для работы в новом центре будет привлечено большое количество узких специалистов, обученных работе на современном высокотехнологичном оборудовании.
К слову, Пермский край активно применяет методы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по кардиохирургии и нейрохирургии. По итогам прошлого года Пермская краевая клиническая больница вошла в топ-5 региональных медицинских учреждений страны по объему высокотехнологичной помощи.
На площадке кипит работа.
На строительной площадке будущего онкологического центра уже вовсю кипит работа. Все идет по графику: в данный момент идет устройство под основание фундамента основного блока и пансионата. Рабочие приступили к гидроизоляции цокольного этажа и основания корпусов. В ближайшее время начнется поэтажная сборка (с этой целью на площадке уже установлены башенные краны).
Как рассказал вице-президент группы компаний «МедИнвестГрупп» Алексей Судаков, проектом занимались ведущие отечественные специалисты и международные эксперты. И такое взаимодействие позволило создать единый концепт, отвечающий всем актуальным требованиям и стандартам.
В нынешнем строительном сезоне планируется возвести каркас здания, установить блочную модульную котельную и уложить наружные сети коммуникации. Завершение строительства намечено на 2026 год.
Больница для самых маленьких.
На соседней с онкоцентром площадке в Камской долине продолжается строительство детского реабилитационного центра. Это еще один уникальный проект, благодаря которому медицинскую помощь смогут получать семьи со всего Пермского края. В год здесь смогут принимать более полутора тысяч маленьких пациентов.
Центр будет работать в стационарном и полустационарном режиме — он рассчитан на 80 мест круглосуточного и 75 посещений дневного пребывания.
Здесь создадут безбарьерную среду, игровые и спортивные площадки для ребят всех возрастов.
Важно, что родители смогут находиться вместе с детьми во время всего курса реабилитации — для этого в новом центре будут созданы все необходимые условия.
На сегодняшний день уже готов каркас здания, строители приступили к установке окон, витражей и монтажу инженерных сетей. Сдача объекта запланирована на следующий год.
Медицина — в приоритете.
Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: «Для поддержки и развития отрасли регион активно участвует в нацпроекте “Здравоохранение”, обновляем медучреждения, закупаем новое оборудование, внедряем новые технологии, которые помогают сохранить жизнь и здоровье людей, комплексно работаем над привлечением медицинских кадров».
За последние 4 года в крае построен 21 крупный объект, из них 12 — в прошлом году. Это поликлиники, лечебные корпуса, сельские амбулатории по всему краю. Так, в 2023 году они появились в Перми, Сиве, поселке Углеуральский, Кудымкаре, Полазне, Чердыни, Ныробе и поселке Оверята.
Открылся новый корпус Пермской краевой клинической инфекционной больницы, где собраны уникальные технологические решения. Палаты построены по мельцеровскому принципу, то есть сделаны изолированные боксы с входом через уличные галереи. А сама инфраструктура напоминает мини-город. Здесь продумано все для удобства и пациентов, и медиков.
Помимо строительства новых объектов здравоохранения в Прикамье растут объемы капитальных ремонтов действующих учреждений. К ним в регионе применяется комплексный подход.
Так, за два года объемы выросли почти в три раза — до 130 тысяч квадратных метров. Работы предусмотрены в медицинских учреждениях 11 территорий края.
Глава региона в своем послании 2024 года поставил перед краевым минздравом и минстроем задачу — до 2030 года провести комплексные капремонты во всех стационарах Пермского края и благоустроить больничные дворы.