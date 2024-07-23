В Перми строят крупнейший в России онкологический центр

По оснащению новый онкоцентр станет одним из ведущих в стране и встанет в один ряд с федеральными учреждениями, подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Сейчас в России функционирует только три аналогичных центра: в Москве и Санкт-Петербурге. Пермь станет еще одной территорией, где жители региона смогут получать доступную высокотехнологичную помощь.