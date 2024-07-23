Опубликованы кадры с места ДТП в Турции, в котором погибла блогер МотоТаня

«Знакомы были не близко. Когда ездила, встречались на горе, общались. Таня тогда только начинала ездить, и она особо в компаниях не ездила. Потом с появлением у меня детей я продала мотоцикл, и с Таней только в соцсетях могли общаться. Таня добрая, нежная и хорошая девчонка была. Не верится. Она ездила аккуратно», — рассказала мотоциклистка Ирина.