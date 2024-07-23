В Тольятти ищут водителей автобусов на зарплату до 180 тыс. руб

Кроме повышенной зарплаты водителям обещают полный социальный пакет, подъемные в размере 60 тыс. руб., оплачиваемый отпуск и больничный, компенсацию санаторно-курортного-лечения, возможность посещения экскурсий и театров, бесплатный проезд на городском транспорте, доставку на работу, жилье для иногородних, бесплатное медицинское обследование при поступлении на работу, бесплатное переобучение, новые и современные автобусы. Водители также могут проявить себя на ежегодных конкурсах профессионального мастерства.