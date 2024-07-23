В Тольятти ищут водителей автобусов на зарплату до 180 тыс. руб

Кроме повышенной зарплаты водителям обещают полный социальный пакет, подъемные в размере 60 тыс. руб., оплачиваемый отпуск и больничный, компенсацию санаторно-курортного-лечения, возможность посещения экскурсий и театров, бесплатный проезд на городском транспорте, доставку на работу, жилье для иногородних, бесплатное медицинское обследование при поступлении на работу, бесплатное переобучение, новые и современные автобусы. Водители также могут проявить себя на ежегодных конкурсах профессионального мастерства.
Ранее глава Тольятти Николай Ренц неоднократно называл нехватку водителей основной проблемой, не позволяющей обеспечить необходимый объем выхода автобусов на линию. Для обеспечения водителей конкурентной заработной платой в городе постоянно растет стоимость проезда на муниципальном транспорте. В настоящее время она является самой высокой в ПФО — одна поездка в муниципальных автобусах или троллейбусах обойдется в 42 ₽ независимо от способа оплаты.