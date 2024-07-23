Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё две омские компании могут стать инвесторами ОЭЗ «Авангард»

Одна из компаний намерена расширить ассортимент теплоизоляционных и огнезащитных материалов из каменного волокна, а второе предприятие хочет построить складской логистический комплекс.

Источник: Freepik

Накануне руководитель ОЭЗ «Авангард» Виктор Соболев и зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко встретились с потенциальными инвесторами особой экономической зоны.

ООО «Группа Батиз» готово стать резидентом ОЭЗ «Авангард». Компания производит высокоэффективные теплоизоляционные и огнезащитные материалы из базальтового (каменного) волокна по инновационной дуплекс-технологии. Эта продукция используется в тепловой энергетике, нефте- и газодобыче, химической, металлургической и других отраслях промышленности. Сообщается, что «Батиз» намерен расширить ассортимент производимой продукции и увеличить объём выпускаемой продукции. Стороны договорились подготовить «дорожную карту» по реализации инвестпроекта.

Отметим, что ООО «Группа Батиз» зарегистрирована в Омске на улице Гагарина. Руководителем компании является Игорь Картавенко.

Также Соболев и Шпиленко обсудили с руководством ООО «Мегалайт» возможность строительства складского логистического комплекса в сфере пищевой промышленности на территории региона. Возможно, логистический центр разместится на перспективной территории ОЭЗ «Авангард».

ООО «Мегалайт» также зарегистрировано в Омске на улице Декабристов. Совладельцем и гендиректором компании является Станислав Новичков.