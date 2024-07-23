Ещё две омские компании могут стать инвесторами ОЭЗ «Авангард»

Накануне руководитель ОЭЗ «Авангард» Виктор Соболев и зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко встретились с потенциальными инвесторами особой экономической зоны.
ООО «Группа Батиз» готово стать резидентом ОЭЗ «Авангард». Компания производит высокоэффективные теплоизоляционные и огнезащитные материалы из базальтового (каменного) волокна по инновационной дуплекс-технологии. Эта продукция используется в тепловой энергетике, нефте- и газодобыче, химической, металлургической и других отраслях промышленности. Сообщается, что «Батиз» намерен расширить ассортимент производимой продукции и увеличить объём выпускаемой продукции. Стороны договорились подготовить «дорожную карту» по реализации инвестпроекта.
Отметим, что ООО «Группа Батиз» зарегистрирована в Омске на улице Гагарина. Руководителем компании является Игорь Картавенко.
Также Соболев и Шпиленко обсудили с руководством ООО «Мегалайт» возможность строительства складского логистического комплекса в сфере пищевой промышленности на территории региона. Возможно, логистический центр разместится на перспективной территории ОЭЗ «Авангард».
ООО «Мегалайт» также зарегистрировано в Омске на улице Декабристов. Совладельцем и гендиректором компании является Станислав Новичков.