Ещё две омские компании могут стать инвесторами ОЭЗ «Авангард»

ООО «Группа Батиз» готово стать резидентом ОЭЗ «Авангард». Компания производит высокоэффективные теплоизоляционные и огнезащитные материалы из базальтового (каменного) волокна по инновационной дуплекс-технологии. Эта продукция используется в тепловой энергетике, нефте- и газодобыче, химической, металлургической и других отраслях промышленности. Сообщается, что «Батиз» намерен расширить ассортимент производимой продукции и увеличить объём выпускаемой продукции. Стороны договорились подготовить «дорожную карту» по реализации инвестпроекта.