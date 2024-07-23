Еще один корпус бывшего медгородка в Екатеринбурге ушел с молотка

Ранее «МК-Урал» сообщал, что в 2022 году были проданы еще два корпуса больничного городка на улице Челюскинцев: 5Д и 5 М. Они стали одними из немногих объектов муниципальных собственников, на который оказался спрос в указанном году. Большинство торгов (11 из 17) не состоялись из-за отсутствия заявок.