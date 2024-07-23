Еще один корпус бывшего медгородка в Екатеринбурге ушел с молотка

Здание 1917 года постройки являлось частью старого медицинского городка, на базе которого была создана нынешняя Центральная городская больница № 2. По данным градозащитников, в корпусе К располагались палаты для душевнобольных пациентов.
По данным портала torgi.gov.ru, за аварийное здание и участок под ним администрация Екатеринбурга просила минимум 10,8 млн рублей. В ходе торгов цена увеличилась до 802 млн рублей.
Победителем стало ООО «Тон», зарегистрированное в 2023 году. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля. Первый год компания закрыла с нулевой отчетностью.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что в 2022 году были проданы еще два корпуса больничного городка на улице Челюскинцев: 5Д и 5 М. Они стали одними из немногих объектов муниципальных собственников, на который оказался спрос в указанном году. Большинство торгов (11 из 17) не состоялись из-за отсутствия заявок.