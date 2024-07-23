Дома Новосибирска переведут со сжиженного газа на природный

«В этом году ведутся проектные работы, участвуют Дзержинский, Ленинский районы и Центральный округ. Один из основных вопросов — это работа с жителями домов. Необходимо проголосовать, изменить договорные отношения. Процедура длительная, процесс перехода может занимать от года до полутора лет. Поэтому нужно организовывать работу с собственниками жилья, — отметил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков. — Напомню, что все сети сжиженного газа в Новосибирске — 1967−1971 годов постройки, старые, хоть и работоспособные, ежегодно проходят аттестацию. Но от этого надо уходить, поэтому была запущена программа».