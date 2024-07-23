Дома Новосибирска переведут со сжиженного газа на природный

Мэр Максим Кудрявцев поручил усилить работу по информированию собственников жилья о необходимости и важности этой задачи.
«Реализуется большая программа по переводу домов со сжиженного газа на природный. Это вопрос важный, требующий особого подхода, — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев, обращаясь к главам районных администраций Новосибирска. — Обратите внимание на разъяснительную работу. Важно своевременно провести собрания собственников жилья и этот вопрос отработать, а также информировать население должным образом о необходимости перевода жилых помещений со сжиженного на природный газ».
В рамках подпрограммы «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2025—2026 годах городу Новосибирску предусмотрены бюджетные ассигнования. По 100 млн рублей ежегодно планируют направить на проектирование и строительство объектов газоснабжения для перевода жилых помещений со сжиженного на природный газ.
«В этом году ведутся проектные работы, участвуют Дзержинский, Ленинский районы и Центральный округ. Один из основных вопросов — это работа с жителями домов. Необходимо проголосовать, изменить договорные отношения. Процедура длительная, процесс перехода может занимать от года до полутора лет. Поэтому нужно организовывать работу с собственниками жилья, — отметил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков. — Напомню, что все сети сжиженного газа в Новосибирске — 1967−1971 годов постройки, старые, хоть и работоспособные, ежегодно проходят аттестацию. Но от этого надо уходить, поэтому была запущена программа».
Сейчас МУП «Энергия» совместно с подрядной организацией ОАО «Городские газовые сети» ведут проектно-изыскательские работы для строительства трёх газоснабжающих объектов в 2026 году. К работе приступили на основании предоставленных администрациями районов города и Центрального округа положительных решений собственников 30 многоквартирных жилых домов.
Кроме того, МУП «Энергия» продолжает проектирование газовых сетей, строительство которых намечено на 2025 год, для перевода со сжиженного на природный газ многоквартирных домов на улицах Макаренко, Объединения, Столетова и Петухова.