Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 23 июля

Доллар подешевел на Br0,0082 — его курс составил Br3,1467 за $1.



Курс юаня стал ниже на Br0,0397 и составил Br4,3282 за 10 юаней.



Курс российского рубля повысился на Br0,0005 и составил Br3,584 за 100 российских рублей.