Доллар подешевел на Br0,0082 — его курс составил Br3,1467 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0397 и составил Br4,3282 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0005 и составил Br3,584 за 100 российских рублей.
Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 23 июля
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 23 июля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0082 — его курс составил Br3,1467 за $1.