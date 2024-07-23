Мэрия Новосибирска анонсировала открытие трёх школьных ярмарок

Так, с 1 августа торговые ряды с канцелярией, учебникам и рюкзаками, а также школьной одеждой и обувью по ценам ниже рыночных развернутся на площади Маркса рядом с ГУМом. Ярмарка будет работать по 15 сентября с 10 до 20 часов.