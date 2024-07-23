Мэрия Новосибирска анонсировала открытие трёх школьных ярмарок

В августе в левобережье Новосибирска откроются три крупные школьные ярмарки. Об этом во вторник, 23 июля сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.
Так, с 1 августа торговые ряды с канцелярией, учебникам и рюкзаками, а также школьной одеждой и обувью по ценам ниже рыночных развернутся на площади Маркса рядом с ГУМом. Ярмарка будет работать по 15 сентября с 10 до 20 часов.
С 16 августа по 2 сентября горожане смогут посетить ещё одну ярмарку в Ленинском районе — возле ТЦ «Континент» на улице Троллейной, 130а. Она будет работать с 10 до 19 часов.
А для жителей Кировского района в течение двух дней — 16 и 17 августа будет открыта школьная ярмарка возле ТЦ «Магеллан» на улице Комсомольской, 10. Время её работы — с 10 до 16 часов.