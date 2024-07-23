Военнослужащие подключились к уборке урожая в Витебской области

Сводный автомобильный взвод работает в Сенненском и Городокском районах северного региона. Военные за четыре дня помогли хлеборобам собрать свыше 1,3 тыс. т озимой пшеницы.



Как отметили в ведомстве, ключевая задача автомобилистов-военнослужащих — доставлять зерно с полей на зерноток.



Военные также помогают с обслуживанием техники и медицинским обеспечением полевых работ.