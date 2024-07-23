Сводный автомобильный взвод работает в Сенненском и Городокском районах северного региона. Военные за четыре дня помогли хлеборобам собрать свыше 1,3 тыс. т озимой пшеницы.
Как отметили в ведомстве, ключевая задача автомобилистов-военнослужащих — доставлять зерно с полей на зерноток.
Военные также помогают с обслуживанием техники и медицинским обеспечением полевых работ.
Военнослужащие подключились к уборке урожая в Витебской области
23 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие присоединились к уборочной кампании в Витебской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минобороны.
Сводный автомобильный взвод работает в Сенненском и Городокском районах северного региона. Военные за четыре дня помогли хлеборобам собрать свыше 1,3 тыс. т озимой пшеницы.