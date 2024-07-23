В регионах Узбекистана пройдут ярмарки внутреннего туризма. Расписание

Серия ярмарок запланирована в рамках туристического сезона «Путешествие в каждый сезон». Цель проведения таких ярмарок — повышение туристического потенциала регионов страны и увеличение внутренних поездок среди жителей Узбекистана.
В числе участников ярмарок — туроператоры, турагенты, гостиницы, хостелы и гостевые дома, а также другие субъекты сферы внутреннего туризма.
В дни проведения ярмарок гостям представят множество новых интересных туристических продуктов. Ожидается, что они повысят туристический потенциал регионов, привлекут местных туристов и расширят экспорт туристических услуг.
Расписание ярмарок внутреннего туризма по каждому региону:
- 30 июля — Кашкадарьинская область;
- 1 августа — Бухарская область;
2—3 августа— Сурхандарьинская область;
- 6 августа — Самаркандская область;
- 7 августа — Наманганская область;
- 15 августа — Андижанская область;
- 20 августа — Сырдарьинская область;
- 21 августа — Ташкент;
- 21 августа — Джизакская область;
- 22 августа — Навоийская область;
- 24 августа — Ташкентская область;
- 27 августа — Хорезмская область;
- 29 августа — Республика Каракалпакстан;
- 17 сентября — Ферганская область.
Напомним, что этой осенью Узбекистан получит новый национальный туристический бренд, который поможет продвижению туристического продукта Узбекистана на международном и внутреннем рынках.