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В регионах Узбекистана пройдут ярмарки внутреннего туризма. Расписание

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 30 июля по 17 сентября во всех регионах Узбекистана пройдут ярмарки внутреннего туризма «Путешествуй по Узбекистану», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Серия ярмарок запланирована в рамках туристического сезона «Путешествие в каждый сезон». Цель проведения таких ярмарок — повышение туристического потенциала регионов страны и увеличение внутренних поездок среди жителей Узбекистана.

В числе участников ярмарок — туроператоры, турагенты, гостиницы, хостелы и гостевые дома, а также другие субъекты сферы внутреннего туризма.

В дни проведения ярмарок гостям представят множество новых интересных туристических продуктов. Ожидается, что они повысят туристический потенциал регионов, привлекут местных туристов и расширят экспорт туристических услуг.

Расписание ярмарок внутреннего туризма по каждому региону:

  • 30 июля — Кашкадарьинская область;
  • 1 августа — Бухарская область;
  • 2—3 августа — Сурхандарьинская область;
  • 6 августа — Самаркандская область;
  • 7 августа — Наманганская область;
  • 15 августа — Андижанская область;
  • 20 августа — Сырдарьинская область;
  • 21 августа — Ташкент;
  • 21 августа — Джизакская область;
  • 22 августа — Навоийская область;
  • 24 августа — Ташкентская область;
  • 27 августа — Хорезмская область;
  • 29 августа — Республика Каракалпакстан;
  • 17 сентября — Ферганская область.

Напомним, что этой осенью Узбекистан получит новый национальный туристический бренд, который поможет продвижению туристического продукта Узбекистана на международном и внутреннем рынках.

туризм и отдых