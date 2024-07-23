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Экологи одобрили строительство железорудного комбината в Сюрената

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сообщение о строительстве горнорудного комбината в Паркентском районе в местности Сюрената вызвало беспокойство у любителей горного туризма, так как это один из популярных маршрутов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Редакция обратилась в Минэкологии с вопросом, есть ли разрешение на строительство от экологов?

Получен ответ: «Экспертизу провел Центр государственной экспертизы при Минэкологии. Им одобрен этап “Заявления о воздействии на окружающую среду”, теперь предстоит следующий этап — проект “Заявления об экологических последствиях”.

В Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии редакции Podrobno.uz подтвердили, что была проведена экологическая экспертиза железорудного комбината, в результате было дано разрешение на строительство комплекса.

«Кроме того, китайская компания Limaomaoli Metal Company, занимающаяся созданием железорудного комбината, заявила, что производство будет безотходным, без нанесения ущерба природе», — уточнили в Мингеологии.

На вопрос о дороге к месту строительства в Мингеологии сообщили, что дорога построена со стороны Кумышкана.

Кроме экологии, ташкентцев волнует также сохранность захоронения с мемориальной доской святого Сюрената, оно расположено в Бостанлыкском районе, ближе к саю Аскаката.

Также в книге «Археологические памятники Ташкентской области» (автор Ю. Буряков и др. издательство «Фан», 1973 год) упоминается укрепленное поселение, расположенное близ кишлака Сюрената, выявленное в 1963 году. В книге сообщается, что раскопки не проводились, найдена краснолощеная лепная керамика V—VII вв.еков нашей эры.

Будем надеяться, что археологические памятники не пострадают при строительстве железорудного комбината.

экология