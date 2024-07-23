Экологи одобрили строительство железорудного комбината в Сюрената

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сообщение о строительстве горнорудного комбината в Паркентском районе в местности Сюрената вызвало беспокойство у любителей горного туризма, так как это один из популярных маршрутов, передает корреспондент Podrobno.uz.