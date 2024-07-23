Экологи одобрили строительство железорудного комбината в Сюрената

Редакция обратилась в Минэкологии с вопросом, есть ли разрешение на строительство от экологов?
Получен ответ: «Экспертизу провел Центр государственной экспертизы при Минэкологии. Им одобрен этап “Заявления о воздействии на окружающую среду”, теперь предстоит следующий этап — проект “Заявления об экологических последствиях”.
В Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии редакции Podrobno.uz подтвердили, что была проведена экологическая экспертиза железорудного комбината, в результате было дано разрешение на строительство комплекса.
«Кроме того, китайская компания Limaomaoli Metal Company, занимающаяся созданием железорудного комбината, заявила, что производство будет безотходным, без нанесения ущерба природе», — уточнили в Мингеологии.
На вопрос о дороге к месту строительства в Мингеологии сообщили, что дорога построена со стороны Кумышкана.
Кроме экологии, ташкентцев волнует также сохранность захоронения с мемориальной доской святого Сюрената, оно расположено в Бостанлыкском районе, ближе к саю Аскаката.
Также в книге «Археологические памятники Ташкентской области» (автор Ю. Буряков и др. издательство «Фан», 1973 год) упоминается укрепленное поселение, расположенное близ кишлака Сюрената, выявленное в 1963 году. В книге сообщается, что раскопки не проводились, найдена краснолощеная лепная керамика
Будем надеяться, что археологические памятники не пострадают при строительстве железорудного комбината.