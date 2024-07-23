Какие льготы полагаются инвалидам в Беларуси

Согласно белорусскому законодательству, инвалидом считается человек со стойким расстройством здоровья, которое ограничивает его в повседневной жизни. Причиной может быть что угодно: и травмы, нарушение здоровье, врожденные пороки развития. Например, человек потерял способность ходить, обслуживать себя, работать или контролировать собственное поведение. Ограничения жизнедеятельности могут быть частичными или полными.

В зависимости от тяжести заболевания и от того, насколько это заболевание выражено и ограничивает жизнедеятельность, и зависит группа инвалидности. То есть, с одной и той же болезнью могут дать третью, вторую или первую группу — важно, не только то, чем болеет человек, но насколько тяжело и как это влияет на его жизнь.