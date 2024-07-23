Какие льготы полагаются инвалидам в Беларуси

Кто считается инвалидом?
Согласно белорусскому законодательству, инвалидом считается человек со стойким расстройством здоровья, которое ограничивает его в повседневной жизни. Причиной может быть что угодно: и травмы, нарушение здоровье, врожденные пороки развития. Например, человек потерял способность ходить, обслуживать себя, работать или контролировать собственное поведение. Ограничения жизнедеятельности могут быть частичными или полными.
Какие бывают группы инвалидности?
В Беларуси устанавливают три группы инвалидности. I группа инвалидности считается самой тяжелой, III — соответственно менее тяжкой.
Как устанавливается инвалидность?
Группу инвалидности устанавливает специальная медико-реабилитационная экспертная комиссия (МРЭК). Но просто так, конечно, к ней не попасть.
Сперва, лечащий врач после проведения необходимой диагностики должен направить пациента на заседание врачебно-консультационной комиссии. А уже ВКК направляет человека на МРЭК.
У МРЭК есть специальные критерии, по которым они определяют, какую группу инвалидности назначить. В итоге, комиссия выдает свое заключение, индивидуальную программу реабилитации, и удостоверение инвалида (при установлении группы инвалидности).
На какой срок устанавливается инвалидность?
Например, человек потерял ногу. МРЭК принимает во внимание до какого уровня ампутирована конечность, насколько это влияет на жизнедеятельность, поскольку, как говорилось ранее, группа инвалидности зависит не от заболевания, а от его влияния на жизнь человека. Поэтому сперва может быть назначена более высокая группа инвалидности на период реабилитации человека, его протезирования, адаптации. После этого группа инвалидности может быть уже изменена и установлена бессрочно.
Какие льготы есть у инвалидов?
Инвалиды I и II группы.
- 50% скидка на ЖКУ и платы за техническое обслуживание. Но важное условие — эта льгота полагается только тем инвалидам, которые живут без трудоспособных членов семьи в этом жилье.
- 90% скидка на лекарства, выдаваемые по рецептам врачей;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
- обеспечение техническими средствами социальной реабилитации;
- бесплатный проезд на городском и пригородном общественном пассажирском транспорте (кроме такси), городском электрическом транспорте и в метрополитене, а также на междугороднем автомобильном транспорте в пределах границ района по месту жительства;
- первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) не более одного раза в два года;
- инвалиды пользуются местами на автомобильной парковке бесплатно.
Кроме того, инвалиды I и II групп имеют право при наличии трудной жизненной ситуации и подтверждающих ее документов на получение материальной помощи из средств фонда социальной защиты.
Инвалиды III группы.
- 50% скидка на лекарства, выдаваемые по рецептам врачей для лечения заболевания, приведшего к инвалидности;
- обеспечение техническими средствами социальной реабилитации;
- инвалиды пользуются местами на автомобильной парковке бесплатно.
Когда могут снять инвалидность?
Если у человека улучшилось состояние, а также исчезли ограничения жизнедеятельности.
Решение об изменении группы инвалидности или вообще о снятии инвалидности принимает МРЭК. Они рассматривают медицинские документы, и принимают решение.