Зарплата южноуральских педагогов меньше средней учительской зарплаты в РФ

Средняя заработная плата школьных педагогов на Южном Урале отстает от среднего уровня учительских зарплат в РФ. Такой вывод следует из информации, которую публикует Росстат.
Согласно данным статистики, с января по март 2024 года средняя зарплата педагогов образовательных организаций общего образования в России составляла 58 109 ₽ в месяц. А в Челябинской области средняя учительская зарплата за этот период — 49 088 ₽ в месяц.
Отметим, что в соседней Курганской области учителя получают меньше, чем их коллеги в Челябинской области — 44 783 ₽ в месяц. В Свердловской области средняя месячная зарплата педагогов — 58 822 ₽, что даже чуть выше среднероссийского показателя.