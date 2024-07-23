Зарплата южноуральских педагогов меньше средней учительской зарплаты в РФ

Отметим, что в соседней Курганской области учителя получают меньше, чем их коллеги в Челябинской области — 44 783 ₽ в месяц. В Свердловской области средняя месячная зарплата педагогов — 58 822 ₽, что даже чуть выше среднероссийского показателя.