В Челябинской области обнулят налог на сельское хозяйство

«Уже с этого года мы обнуляем ставку единого сельскохозяйственного налога. Мы один из немногих регионов страны, в котором применяется такая форма поддержки селян. Мы активно занимаемся импортозамещением. На Дне поля представлены в том числе образцы техники, которая производится в Челябинской области, и это направление необходимо развивать так же, как и применение цифровых технологий, в том числе дронов, в сельском хозяйстве. Это крайне актуальное направление, мы его будем также поддерживать», — подчеркнул глава региона.
От имени Минсельхоза РФ участников выставки приветствовал Роман Некрасов. Руководитель департамента Министерства сельского хозяйства РФ назвал Челябинскую область одним из ведущих регионов страны, стабильно демонстрирующим достижения. Он также напомнил о задачах, которые президент страны поставил перед сельскохозяйственной отраслью — увеличить в 1,5 раза объемы аграрного экспорта и на четверть валовые объемы сельхозпроизводства к 2030 году.
«Задача Минсельхоза России — создать дополнительные инструменты, принять решения, которые необходимы агропромышленному комплексу региона для дальнейшего развития и устойчивого функционирования на протяжении долгих и долгих лет. Мы сегодня сохраняем льготную ставку по лизинговым сделкам, выделяем дополнительные ресурсы на поддержку отечественной селекции и семеноводства, также запустилась программа льготного кредитования», — сказал Роман Некрасов.
Министерство сельского хозяйства Челябинской области подготовит законопроект о снижении до нуля ставки по единому сельскохозяйственному налогу в регионе.
«В самые критические сроки для аграриев бывает так, что оборотых средств не хватает, а они нужны, чтобы производство развивалось, чтобы закрывались текущие ставки. Принятое губернатором решение позволит аграриям оперативно принимать управленческие решения, что выльется в дальнейшем в экономический эффект», — считает министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.
Обнуление налоговых ставок затронет не менее полутора тысяч южноуральских сельхозпредприятий и поможет при решении задачи обеспечения продовольственной безопасности региона, а также расширит занятость в селах.