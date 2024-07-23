В Челябинской области обнулят налог на сельское хозяйство

«Уже с этого года мы обнуляем ставку единого сельскохозяйственного налога. Мы один из немногих регионов страны, в котором применяется такая форма поддержки селян. Мы активно занимаемся импортозамещением. На Дне поля представлены в том числе образцы техники, которая производится в Челябинской области, и это направление необходимо развивать так же, как и применение цифровых технологий, в том числе дронов, в сельском хозяйстве. Это крайне актуальное направление, мы его будем также поддерживать», — подчеркнул глава региона.