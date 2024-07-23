А не хотите заплатить в 4 раза больше? Как изменится счет за горячую воду после перехода на норматив

Когда мы говорим про лето и гигакалории, речь на практике не об отоплении — какое отопление в июне? Речь о горячей воде (ГВС). Но в Петербурге нечасто встретишь отдельный договор между ТСЖ, УК или ЖСК с теплоснабжающей организацией на ГВС. Как нечасто встретишь в старых домах отдельный общедомовой прибор учета на горячую воду. Ресурсная организация поставляет в дом тепловую энергию, ее и считает ОДПУ. За отопление жильцы платят непосредственно по насчитанным гигакалориям, за ГВС — по кубометрам: их количество высчитывают исходя из того, что на подогрев 1 куба воды уходит 0,06 Гкал, это специфика однокомпонентного тарифа.



В сцепке на Замшиной «ведет» ЖСК-672, его дом головной. Раньше ОДПУ в нем считал фактическую теплоэнергию, получившееся раскидывали по жильцам обоих корпусов — в виде гигакалорий и кубометров, в зависимости от строчки в квитанции. Теперь ТГК-1 игнорирует ОДПУ на сцепке, как того и требуют правила предоставления коммунальных услуг, и выставляет двум ЖСК счета по нормативу, и по горячей воде тоже. Его отличие от «отопительного» не только в цифрах, но и в принципе расчета — на душу населения.



Теперь подробнее. С июня ТГК-1 считает, что в корпусе № 3 проживают 187 человек, в корпусе № 4 — 322. Это дома «с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем», для них норматив по горячей воде составляет 3,48 кубометра в месяц на одного жильца. Так что его просто умножают на количество людей и получают: корпусу № 3 поставили в июне 651 кубометр воды, корпусу № 4 — 1120 (на их подогрев как бы и пошли рекордные для этой пары 39 и 67 гигакалорий). За них ЖСК и должны заплатить в сумме 220 тысяч рублей.



В домах на Замшиной у ТГК-1 нет отдельных прямых транзакций с жильцами, компания посчитала все вместе и ждет своих денег от головного ЖСК-672, с которым у нее договор. А вот самому ЖСК придется как-то распределять эту несусветную, по сравнению с прошлым июнем, цифру между соседями. Как рассказал «Фонтанке» глава кооператива Константин Кузнецов, бо́льшая часть квартир оборудована индивидуальными приборами учета. Поэтому за горячую воду, пролитую в ванных и кухнях, платить будут по их показаниям, как и раньше, а если прибора в квартире нет — то по нормативу (здесь тоже ничего не меняется). Но есть общедомовые нужды — горячая вода для содержания лестничной клетки. «Фонтанка» много раз рассказывала, что в эту строчку иногда стараются впихнуть все то, что не удается собрать за индивидуальное потребление. Жильцы жалуются на это, но обычно управляющей компании просто неоткуда взять деньги, кроме как с них. В данном случае в общедомовые нужды придется вписывать весь кратный рост квитанции, это примерно по лишней тысяче рублей на квартиру. Либо брать деньги из каких-то других расходных статей ЖСК, того же текущего ремонта.