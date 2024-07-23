Проблемы с качеством и утрата связи экспортеров с фермерами. Эксперт о том, почему арбузы пошли на корм скоту

При этом Роман Саламатов подчеркивает, что Агентство по карантину и защите растений сегодня играет важную роль в агрономии. Если все арбузы и другие виды бахчевых будут выращиваться в специализированных регионах, это повысит доверие покупателей, поскольку все будут знать, что за ростом плодов следит и Агентство по карантину от начала посева до сбора урожая. Своего рода централизация сортов на одном участке.