Проблемы с качеством и утрата связи экспортеров с фермерами. Эксперт о том, почему арбузы пошли на корм скоту

По его мнению, экспортный рынок весьма нестабильный. Это создает трудности как для местных потребителей, так и экспортеров. Дефицит и профицит урожая сменяют друг друга каждый год. Спонтанные решения госорганов в области сельского хозяйства часто приводят к снижению качества продукции и сбоям в поставках.
«Больше не значит лучше. В прошлом году у нас возникли проблемы с арбузами: появлялись черные пятна, что привело к большим убыткам и разорению многих экспортеров. В результате в этом году доверие к арбузам значительно снизилось. Основными рынками для нас являются Латвия, Германия, Белоруссия, Швеция и Греция», — прокомментировал эксперт.
Сейчас цена арбуза на рынке для экспорта довольно привлекательная — 600−700 сумов за килограмм. Итоговая цена в магазине может достигать 4 тысячи сумов за плод, но это не помогает стимулировать спрос.
Саламатов считает, что между экспортерами и производителями (фермерами) нет надежной связи. Доверие разрушается из-за конкуренции: если кто-то предлагает чуть больше денег, продавец сразу меняет свое решение и продает товар этому новому покупателю. Фермеры тоже не доверяют экспортерам, потому что нет четких договоренностей. Они боятся и не ждут прежних партнеров, поэтому продают товар первому попавшемуся покупателю.
По словам собеседника, ошибка заключается в том, что частный сектор не осведомлен о государственных плановых годовых закупках урожая.
«Все происходит, как в сарафанном радио. Вслед за успешными продажами конкурентов в прошлом сезоне многие фермеры сажали урожай с избытком, для экспорта, стремясь повторить их успех в будущем году. Такой подход только усугубляет перенасыщение рынка и снижает цены на продукцию. Например, лук в прошлом году тоже хорошо продавался, как и арбузы. Поэтому в этом году сбыт лука оказался не таким успешным, как ожидалось», — отметил эксперт.
При этом Роман Саламатов подчеркивает, что Агентство по карантину и защите растений сегодня играет важную роль в агрономии. Если все арбузы и другие виды бахчевых будут выращиваться в специализированных регионах, это повысит доверие покупателей, поскольку все будут знать, что за ростом плодов следит и Агентство по карантину от начала посева до сбора урожая. Своего рода централизация сортов на одном участке.
По словам эксперта, в текущей ситуации проверки проводятся только в момент сбора плодов, что не позволяет полностью контролировать производство арбузов. Хаотичная посадка как по количеству, так и по территории привела к снижению качества продукции. Когда фермеры не планируют свои посевы, а просто сажают что попало и где попало, и собирают урожай раньше времени, это негативно сказывается на качестве урожая.
Многие считают, что проблемы сбыта находятся где-то «наверху», но на самом деле они ближе к нам и связаны с водными и территориальными ресурсами, рассказывает эксперт. Используемые технологии для выращивания, сбора и обработки арбузов остаются старыми.
«Считаю, что необходимо организовывать посевы на больших территориях. Это упростит сбор урожая, сбыт и проверку результатов работы. Осенью тля начинает активно повреждать растения, что сокращает срок их плодоношения. Своевременная и планомерная посадка поможет избежать этих проблем и обеспечит лучший урожай», — подытожил Саламатов.
Напомним, в Узбекистане фермеры стали скармливать арбузы скоту из-за избытка урожая в этом году.