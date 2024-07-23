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Российско-узбекское предприятие начнет экспортировать рыбу в Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Во Владивостоке открылось новое российско-узбекское предприятие «Дальневосточные промыслы» по переработке рыбы. Оно будет поставлять в Узбекистан сельдь и минтай, удовлетворяя растущий спрос на эти виды рыбы в республике, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Компания планирует заниматься переработкой, консервированием и торговлей рыбой, ракообразными и моллюсками, а также вылавливать и заготавливать морепродукты.

Сотрудничество в рыбной отрасли выгодно обеим сторонам. Россия обладает большими объемами вылова рыбы, в то время как Узбекистан нуждается в увеличении поставок. В 2023 году Россия добыла 5,3 миллиона тонн рыбы, а Узбекистан — всего 198,9 тысячи тонн.

В январе 2024 года Узбекистан запросил у России увеличение квот на вылов 50 тысяч тонн минтая и 20 тысяч тонн сельди. Эксперты считают, что Центральная Азия, включая Узбекистан, имеет большой потенциал для экспорта российской рыбы.

экономика