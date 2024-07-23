Российско-узбекское предприятие начнет экспортировать рыбу в Узбекистан

Сотрудничество в рыбной отрасли выгодно обеим сторонам. Россия обладает большими объемами вылова рыбы, в то время как Узбекистан нуждается в увеличении поставок. В 2023 году Россия добыла 5,3 миллиона тонн рыбы, а Узбекистан — всего 198,9 тысячи тонн.