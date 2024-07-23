В Витебске банкротится крупный производитель станков

Три года назад стало известно, что «ВИЗАС» ликвидируется по решению внеочередного собрания акционеров. По информации БелТА, предприятие длительное время работало с убытками, неплатежеспособность была устойчивая, а выручка не позволяла своевременно исполнять обязательства. С 2019 года завод находился в режиме досудебного оздоровления, но эти мероприятия оказались экономически неэффективными.