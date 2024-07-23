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В Витебске банкротится крупный производитель станков

Витебское ОАО «Завод “ВИЗАС” начало процедуру банкротства. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве. ﻿

Экономический суд Витебской области вынес соответствующее постановление еще 12 июля.

Управляющим по делу о банкротстве назначили ООО «ЛибертиЛекс». Требования кредиторов принимают до 23 сентября, а первое общее собрание кредиторов назначено на 24 сентября.

Совокупная стоимость активов предприятия, в соответствии с данными бухгалтерского учета, составляет 2627 тыс. рублей, причем на долгосрочные активы приходится 472 тыс. рублей, а на краткосрочные — 2155 тыс. Дебиторская задолженность — 754 тыс.

В то же время кредиторская задолженность предприятия достигла 7378 тыс. рублей. Срок исполнения всех обязательств наступил. Но нет задолженности перед кредиторами по обязательным платежам, по выплате заработной платы и иным выплатам в соответствии с законодательством о труде.

Три года назад стало известно, что «ВИЗАС» ликвидируется по решению внеочередного собрания акционеров. По информации БелТА, предприятие длительное время работало с убытками, неплатежеспособность была устойчивая, а выручка не позволяла своевременно исполнять обязательства. С 2019 года завод находился в режиме досудебного оздоровления, но эти мероприятия оказались экономически неэффективными.

История «ВИЗАС» ведет отсчет с 1897 года. С 1960-х предприятие специализировалось на выпуске заточного оборудования и считалось единственным на постсоветском пространстве производителем универсальных заточных станков и заточных станков с ЧПУ для изготовления и заточки любого режущего инструмента.