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Белорусов предупредили о мошенничестве от имени БелАЗ

Мошенники распространяют фейки о якобы инвестировании в БелАЗ.

В Беларуси набирает популярность новое мошенничество, связанное с именем БелАЗ, предупредил телеграм-канал предприятия.

Так, в интернете начала распространятся информация о том, что БелАЗ якобы привлекает белорусов к инвестированию в предприятие, выплачивая инвестором крупный доход. На предприятии назвали фейком эти сведения.

— БелАЗ не имеет никакого отношения к распространяемой в сети информации по привлечению граждан к инвестированию в деятельность предприятия с крупным ежемесячным денежным доходом, — прокомментировали в пресс-службе.

Чтобы не стать жертвой мошенников, белорусам советуют не переходить по ссылкам на подобные сайты и не сообщать персональные данные.