Белорусов предупредили о мошенничестве от имени БелАЗ

В Беларуси набирает популярность новое мошенничество, связанное с именем БелАЗ, предупредил телеграм-канал предприятия.
Так, в интернете начала распространятся информация о том, что БелАЗ якобы привлекает белорусов к инвестированию в предприятие, выплачивая инвестором крупный доход. На предприятии назвали фейком эти сведения.
— БелАЗ не имеет никакого отношения к распространяемой в сети информации по привлечению граждан к инвестированию в деятельность предприятия с крупным ежемесячным денежным доходом, — прокомментировали в пресс-службе.
Чтобы не стать жертвой мошенников, белорусам советуют не переходить по ссылкам на подобные сайты и не сообщать персональные данные.