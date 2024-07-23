В Кремле заявили, что не видели обращение Кадырова о захвате Wildberries

Он отметил, ссылаясь на слова предпринимателя, что с марта 2024 года в семейном бизнесе Бакальчук появились проблемы: «рейдеры» оградили жену от мужа и семерых детей. Кадыров пообещал сделать все возможное ради возвращения Бакальчук в семью и защиты бизнеса семьи. Он поручил вопрос депутату Государственной думы РФ Адаму Делимханову.