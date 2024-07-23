Делимханов пообещал защитить бизнес Wildberries по поручению Кадырова

В Wildberries объявили, что совместная с оператором наружной рекламы Russ компания примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. Объединение двух гигантов согласовали в Кремле, но глава Чечни Рамзан Кадыров внезапно назвал сделку «рейдерским захватом» и призвал основательницу торговой площадки Татьяну Бакальчук помириться с мужем. Владислав Бакальчук в свою очередь заверил, что будет бороться за свою семью и «сделает все, чтобы сохранить бизнес».