Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на среду 24 июля 2024

В Национальном банке Беларуси еще раз сократили курс доллара и курс евро, но увеличили курс российского рубля на 24 июля 2024, среду.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге Нацбанком определены следующие курсы основных валют на 24 июля, среда: 1 доллар США равен 3,1467 рубля, 1 евро — 3,4177 BYN, 100 российских рублей — 3,5840 белорусского рубля.
Таким образом, на 24 июля 2024 курсы евро и доллара скорректированы в сторону уменьшения в сравнении с установленными накануне курсами, а российский рубль несколько урепился в валютной корзине.
Заметнее всего снизился курс евро на среду, 24 июля. Относительно установленных на вторник, 23 июля, валютных курсов: после снижения курс 1 доллара США потерял 0,0082 белрубля, 1 евро стал легче на 0,0171 рубля, а 100 российских рублей прибавили 0,0005 белорусского рубля.