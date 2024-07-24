Многофункциональное водохранилище

Господин Слабунов пояснил «Ъ-Черноземье», что в этом проекте он и его команда занимаются разработкой концепции и будут управлять объектами, а «Новострой» берет на себя проектные и строительные работы. «Мы уже взаимодействуем в рамках партнерства по “Сабуров холлу” и “15/86”, взаимопонимание есть. Операционное управление как минимум конгресс-холлом и общепитом в этой локации в планах есть. Без этого проект просто не будет работать так, как это задумано: экосистема не сложится», — отметил он.