Многофункциональное водохранилище

О новом проекте освоения части третьей очереди Петровской набережной в Воронеже вечером 22 июля сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев по итогам знакомства с презентацией ГК «Новострой». Пресс-служба облправительства уточнила, что на встрече также присутствовал управляющий партнер парка «Белый колодец», ресторана «15/86» и ряда других проектов в досуговой сфере Сергей Слабунов.
В рамках освоения набережной «Новострой» планирует построить четыре объекта: конгресс-холл с выставочным центром и арт-пространством площадью 3,3 тыс. кв. м, учебный медицинский центр и гостиницу с бизнес-центром (площадь обоих зданий — 4,1 тыс. кв. м), а также яхт-клуб с заведениями общественного питания (2,1 тыс. кв. м). Срок реализации с учетом проектирования может составить 3,5−4 года. Объем инвестиций оценивается в 2,3 млрд руб.
Строительство медцентра оценивается в 700 млн руб. («не менее» 170 тыс. руб. за 1 кв. м), конгресс-холла — 660 млн (200 тыс.), гостиницы и бизнес-центра — 615 млн (150 тыс.), яхт-клуба и общепита — 315 млн (150 тыс.). Предполагаемая этажность всех зданий — 2−4 этажа, однако этот параметр будет определяться с учетом рекомендаций архитектурной комиссии в увязке с концепцией развития третьей очереди.
Инвесторы рассчитывают, что проект станет катализатором развития туризма, в том числе делового, а транспортная доступность и наличие постоянного числа работников будет привлекать сюда людей и в будни.
По собственным данным, ГК «Новострой» работает с 2008 года и специализируется на строительстве жилья комфорт- и бизнес-класса в многоэтажных и клубных проектах. Кроме того, занимается нежилыми проектами. В их числе — несколько бизнес-центров, включая «Сабуров центр», пространствами в которых управляет Сергей Слабунов. Учредитель — Виктор Владимиров, в 2014—2019 годах работавший в администрации Воронежа сначала главой управления строительной политики, потом вице-мэром по градостроительству.
Сергей Слабунов известен в сфере развлечения и туризма. Под операционным управлением находятся ивент-агентство Big Ivent, ресторан «15/86», ивент-площадка «Сабуров холл» и троллей в «Сабуров центре», парк «Белый колодец» (пляжи, глэмпинг, парк альпак и хаски-парк) под Воронежем, а также парки альпак в Сочи и Татарстане.
Господин Слабунов пояснил «Ъ-Черноземье», что в этом проекте он и его команда занимаются разработкой концепции и будут управлять объектами, а «Новострой» берет на себя проектные и строительные работы. «Мы уже взаимодействуем в рамках партнерства по “Сабуров холлу” и “15/86”, взаимопонимание есть. Операционное управление как минимум конгресс-холлом и общепитом в этой локации в планах есть. Без этого проект просто не будет работать так, как это задумано: экосистема не сложится», — отметил он.
По словам Сергея Слабунова, подобные объекты важно правильно спроектировать: «Частая ошибка, когда сначала строят, а потом думают, что с этим делать. Поэтому мы и начали наше взаимодействие на этапе еще до проектирования. Вместе с архитекторами определяем, как именно будет работать каждый объект, как будет взаимодействовать с ним каждый житель и гость. Это все позволит сделать действительно классную локацию».
Александр Гусев по итогам встречи предложил направить документы в комиссию регионального минстроя, а также подчеркнул, что территория не должна превратиться в рабочую зону. «Поступают предложения и от других инвесторов, их мы тоже изучаем. Будем держать на особом контроле и ход подготовительных работ на этой территории — особенно в части необходимой инфраструктуры, инженерных сетей», — добавил губернатор.
Ранее в рамках третьей очереди Петровской набережной были анонсированы проекты термальных комплексов. Один — франшиза «Городских терм» Юрия Бычкова с инвестициями 5−6 млрд руб. Ко второму проекту стоимостью 700 млн может быть причастен московский девелопер Андрей Козлов.
Реконструкцией Петровской набережной власти занимаются уже несколько лет. Первые два этапа выполняются за счет бюджетных средств. Благоустройство первой очереди местный филиал «Россетей» «Воронежэнерго» с существенной задержкой сроков от начального контракта завершил 1 июля. С весны 2022 года стоимость работ выросла с 762,2 млн до 1 млрд руб. Контракт на благоустройство второй очереди за 1,18 млрд летом 2023 года получила кисловодская Передвижная механизированная колонна № 38. Работы должны быть завершены осенью. В третью очередь планируются частные вложения. В 2019 году инвестиционная емкость проектов в нее оценивалась в 11,5 млрд руб.
В облправительстве «Ъ-Черноземье» пояснили, что сейчас вся территория под третью очередь в областной собственности, а ее содержанием занимается подведомственное учреждение регионального минприроды. «Потенциальные инвесторы могут подавать заявку на аренду земли согласно процедуре, обозначенной областным законодательством. Рассмотрение предложений, в том числе с расчетами требуемых площадей, будет проходить в рамках работы комиссии, которую возглавит лично губернатор», — добавили там.
Впрочем, знакомый с ходом переговоров с инвесторами собеседник «Ъ-Черноземье» отметил, что механизм предоставления участков еще будет уточняться, а на положительное обращение может влиять и скорость презентации проектов властям.