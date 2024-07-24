Челябинская область стала лидером по продажам квартир с дисконтом

Изучили рынок в этой части аналитики сервиса «Домклик», а опубликованы результаты их исследования на РИА «Новости». В целом по России, по их выкладкам в июне в среднем при продаже «вторички» продавцы скидывали по 6,2%. Наиболее серьезно сдвигают вниз при торговле собственники жилья в Краснодарском крае, Воронежской области и Татарстане.
Хотя Челябинская область в список с самыми существенными скидками при продаже квартир не попала, она засветилась в другой части исследования, возглавив общероссийский рейтинг по наибольшему проценту жилья, продаваемого с дисконтом. На Южном Урале этот показатель равен 55,3%. Ближайшим преследователем южноуральцев в этом вопросе является Нижегородская область, где с дисконтом продается 55% всего вторичного жилья.