Челябинская область стала лидером по продажам квартир с дисконтом

Изучили рынок в этой части аналитики сервиса «Домклик», а опубликованы результаты их исследования на РИА «Новости». В целом по России, по их выкладкам в июне в среднем при продаже «вторички» продавцы скидывали по 6,2%. Наиболее серьезно сдвигают вниз при торговле собственники жилья в Краснодарском крае, Воронежской области и Татарстане.