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Найден подрядчик для достройки дамбы Южного округа Хабаровска

Новый подрядчик для достройки дамбы Южного округа Хабаровска определен.

Источник: Freepik

Объектом займется ООО «Капторстрой». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, организация выполнит работы на первом и втором этапах объекта. Само строительство защитного сооружения разбито на три этапа. На первом построят пятикилометровый участок дамбы от базы отдыха «Дельфин» до входа в Амурский затон, а второй — это почти 300-метровый участок около торгового центра «Броско Молл».

На первых двух этапах строительства объекта возникали проблемы с подрядчиками. Они не справились с поставленными задачами. С одним подрядчиком контракт расторгли в 2020 году, когда техническая готовность объекта составляла 70 процентов. В марте этого года подвел другой подрядчик, при этом готовность объекта была 87 процентов. Уже заключен контракт с новым подрядчиком.

Чтобы сдать третий этап работ, нужно модернизировать понтон-батопорт, завершить его испытания, а также выполнить работы по монолитному порогу. Пока батопорт находится на стапелях АО «ХСЗ». Испытания намерены провести до конца августа.

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