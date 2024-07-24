Найден подрядчик для достройки дамбы Южного округа Хабаровска

На первых двух этапах строительства объекта возникали проблемы с подрядчиками. Они не справились с поставленными задачами. С одним подрядчиком контракт расторгли в 2020 году, когда техническая готовность объекта составляла 70 процентов. В марте этого года подвел другой подрядчик, при этом готовность объекта была 87 процентов. Уже заключен контракт с новым подрядчиком.