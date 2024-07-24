В Казахстане будут субсидировать переработку рыбной продукции

«В настоящее время рыбоперерабатывающие предприятия не заинтересованы в расширении глубокой переработки рыбы, так как они не охвачены мерами государственной поддержки. В целях снижения себестоимости и повышения рентабельности продукции переработки предлагается внедрить механизм субсидирования конечной рыбной продукции. Это в свою очередь создаст спрос на отечественную рыбу-сырец, в том числе на выращиваемую рыбу, а также обеспечит рост экспорта рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью и в конечном итоге повысит экспортный потенциал отрасли», — сказали в Комитете рыбного хозяйства.