В Казахстане будут субсидировать переработку рыбной продукции

В Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза разработали проект Правил субсидирования переработки рыбной продукции. Проект должен пройти экспертизы, согласование с компетентными государственными органами и внесен на утверждение министром сельского хозяйства. Предполагается, что Правила начнут действовать с 1 января 2025 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«В настоящее время рыбоперерабатывающие предприятия не заинтересованы в расширении глубокой переработки рыбы, так как они не охвачены мерами государственной поддержки. В целях снижения себестоимости и повышения рентабельности продукции переработки предлагается внедрить механизм субсидирования конечной рыбной продукции. Это в свою очередь создаст спрос на отечественную рыбу-сырец, в том числе на выращиваемую рыбу, а также обеспечит рост экспорта рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью и в конечном итоге повысит экспортный потенциал отрасли», — сказали в Комитете рыбного хозяйства.
Также отметили, что субсидирование переработки рыбной продукции является важным шагом в реализации Программы развития рыбного хозяйства на 2021−2030 годы.
«Шаг направлен на стимулирование развития отрасли и создание условий для увеличения производства переработанной рыбной продукции, обеспечения государственной поддержки рыбного хозяйства, обеспечения охраны и воспроизводства рыбных ресурсов и других водных животных, научного и кадрового обеспечения отрасли. Необходимо отметить, что субсидии будут выплачивать рыбоперерабатывающим предприятиям при приобретении рыбного сырья у промысловых, озерно-товарных, садковых и других рыбоводных хозяйств для производства и реализации готовой продукции», — прокомментировали в ведомстве.
Субсидированию подлежат затраты на закуп рыбного сырья согласно конкретному перечню рыб (килька, лещ, вобла, сазан (карп), сом, толстолобик) на которые устанавливаются гарантированные закупочные цены.