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Названо, какие суммы берут челябинцы в кредит на покупку авто

Динамику среднего размера автокредита изучили специалисты Национального бюро кредитных историй.

Срез показателя делался по итогам июня. В Челябинской области в первый месяц лета средний размер кредита на покупку автомобиля составил 1,43 млн рублей. За месяц эта цифра увеличилась на 2,3%. Таким образом, сейчас Южный Урал по размеру автозайма занимает 14 место в стране. Из регионов Уральского федерального округа в этом вопросе ее обгоняет Ханты-Мансийский автономный округ (1,56 млн рублей, 5 место в рейтинге) и Свердловская область (1,45 млн рублей, 10 место).

Специалисты объясняют некоторое увеличение среднего чека снижением количества и объемов выданных кредитов на покупку автомобиля.

экономика