Названо, какие суммы берут челябинцы в кредит на покупку авто

Срез показателя делался по итогам июня. В Челябинской области в первый месяц лета средний размер кредита на покупку автомобиля составил 1,43 млн рублей. За месяц эта цифра увеличилась на 2,3%. Таким образом, сейчас Южный Урал по размеру автозайма занимает 14 место в стране. Из регионов Уральского федерального округа в этом вопросе ее обгоняет Ханты-Мансийский автономный округ (1,56 млн рублей, 5 место в рейтинге) и Свердловская область (1,45 млн рублей, 10 место).