Курс тенге на 24 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: падение цен на нефть усилилось вечером во вторник на сигналах деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Интерфакс. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:08 аст подешевели на 1,27 доллара (1,54%), до 81,13 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,56 доллара (1,99%), до 76,84 доллара за баррель.
Металлы: по состоянию на 03:55 аст 24 июля цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,8 доллара, или на 0,03%, до 2 409,90 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,03%, до 29,378 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала сoinmarketcap.com, во вторник к 22:11 аст bitcoin торговался по 65 906,61 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 1,87%, а ее капитализация составила 1,30 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 404,24 доллара, понизившись в цене на 1,49%. Капитализация этой криптовалюты составила 418,25 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,39 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 24 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 23 июля.
1 австралийский доллар 313,16 тенге.
1 азербайджанский манат 278,83 тенге.
10 армянский драм 12,22 тенге.
1 белорусский рубль 144,70 тенге.
1 бразильский реал 84,84 тенге.
10 венгерских форинтов 13,16 тенге.
1 гонконгский доллар 60,54 тенге.
1 грузинский лари 174,72 тенге.
1 датская крона 68,81 тенге.
1 дирхам ОАЭ 128,68 тенге.
1 доллар США 472,62 тенге.
1 евро 513,22 тенге.
1 индийская рупия 5,65 тенге.
1000 иранский риал 11,30 тенге.
1 канадский доллар 343,47 тенге.
1 китайский юань 64,97 тенге.
1 кувейтский дина 1546,13 тенге.
1 кыргызский сом 5,59 тенге.
1 малазийский ринггит 101,23 тенге.
1 мексиканский песо 26,30 тенге.
1 молдавский лей 26,79 тенге.
1 норвежская крона 42,96 тенге.
1 польский злотый 120,05 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 126 тенге.
1 российский рубль 5,43 тенге.
1 СДР 626,85 тенге.
1 сингапурский доллар 351,29 тенге.
1 таджикский сомони 44,59 тенге.
1 тайский бат 13,06 тенге.
1 турецкая лира 14,35 тенге.
100 узбекских сумов 3,77 тенге.
1 украинская гривна 11,46 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 609,68 тенге.
1 чешская крона 20,25 тенге.
1 шведская крона 44,01 тенге.
1 швейцарский франк 530,44 тенге.
1 южноафриканский ранд 25,76 тенге.
100 южнокорейских вон 34,09 тенге.
1 японская иена 3,03 тенге.