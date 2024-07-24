Курс тенге на 24 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: падение цен на нефть усилилось вечером во вторник на сигналах деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Интерфакс. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:08 аст подешевели на 1,27 доллара (1,54%), до 81,13 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,56 доллара (1,99%), до 76,84 доллара за баррель.